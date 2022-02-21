Korkunç olay! Köpekbalığı genç kadını parçalayarak öldürdü…

Avustralya'nın Sydney kentinde Simon Nellist (35) adlı genç adam geçen Çarşamba günü öğleden sonra şehrin doğusundaki Little Bay'de bir yardım etkinliğinde yüzmeye hazırlanırken körfez açıklarında dört buçuk metrelik dev bir beyaz köpekbalığı tarafından öldürüldü.

Sydney’ de meydana gelen vahşi köpekbalığı saldırısı kurbanının nişanlısı ve arkadaşları onların aşk hikâyelerini anlatırken, saldırıdan önce çekilen nişanlarının dokunaklı bir fotoğrafını paylaştı.

Nellist, Jessie Ho ile evlenmek üzereydi ancak çiftin düğün planları pandemi nedeniyle bu yılın ortasına kadar ertelenmek zorunda kalmıştı. Ho, Nellist öldüğünden beri sessizliğini koruyordu, ancak Pazar günü 2019'da su kenarında evlilik teklifi aldığı günden dokunaklı bir fotoğraf paylaştı. Birçok insan başsağlığı dileklerini paylaştı ve ikilinin güzel aşk hikâyesi üzerine konuştu.

Aile üyeleri ve dostlar nikâh için yola çıkmayı bekliyorlardı ama şimdi trajik bir şekilde anma törenine katılmak için uçuş rezervasyonu yaptılar. Genç adamın ölümünün ardından sevenleri onu çok özleyeceklerini belirten onlarca mesaj paylaşarak Nellist’in ne kadar yetenekli bir fotoğrafçı, cesur bir asker, inanılmaz bir dalgıç olduğunu anlattılar.

**Büyük beyaz köpek balığının yüzücüyü parçalara ayırdığı korkunç anlar böyle görüntülendi



KAPLAN KÖPEKBALIĞI ALARMI

Nellist'in korkunç bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından günlerdir cankurtaranlar dronlar, jet ski ve helikopterlerle denizde arama yapıyor.

Bu ölümcül saldırının ardından yapılan aramalarda ise olayın gerçekleştiği bölgenin sadece 5 km uzaklığındaki Malabar Plajı'nda büyük bir kaplan köpekbalığı olduğu bildirildi. En tehlikeli türlerden biri olarak bilinen kaplan köpekbalıklarının da çok sayıda insana saldırarak ölümlerine yol açtığı biliniyor.

ÖLDÜRÜLEN ADAMIN PARÇALARI HALA ARANIYOR

Bölgede arama yapan cankurtaran ekibinin sözcüsü Donna Wishart ise olayın ardından şunları söyledi:

'Little Bay'den kuzeydeki plajlar boyunca Bondi'ye kadar aramalar yaptık, saldırıyı takip eden günlerde yüzücülerin korkularını hafifletmek ve saldırıya tanık olan insanların ve herkesin güvenini yeniden kazanmak için artan bir gözetim sağladık. Hala yüzücünün kalıntılarını arıyoruz, ancak her geçen gün bir şey bulma konusunda umutlarımızı kaybediyoruz. Herhangi bir köpekbalığı aktivitesi görürsek olay yerindeki cankurtaranlara uyarı göndeririz.'

1963 YILINDAN BERİ İLK KEZ BİR KÖPEK BALIĞI İNSANI ÖLDÜRDÜ

Nellist’in köpekbalğı saldırısına uğradığı sıralarda Buchan Point'teki balıkçı ve yüzücülere sadece 150 metre uzaktaydı ancak kimse müdahalede bulunamadı ve genç kadın feci şekilde dev köpek balığına yem oldu. Kendisi 1963'ten beri Sydney'de bir köpekbalığı tarafından öldürülen ilk kişidir.



