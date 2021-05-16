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  4. Korkunç olay! Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay! Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Ruken Kolcu hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken Kolcu, sabah saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu. Kızlarını arayan ve bulamayan aile, polise haber verdi. Öğle saatlerinde ise evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası ölenin Ruken Kolcu olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Mahallede köpeklerin çok fazla olduğunu ve bu olayın ilk olmadığını belirten Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç, geçen günlerde de aynı mahallede bir kadının köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Muhtar Eralmaç, konuyla ilgili belediye yetkililerine müracaatta bulunduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi. Başka acıların yaşanmasını istemediklerini de belirten Eralmaç, "Bir vatandaş beni aradı ve mezbahanenin altında bir çocuk cesedinin bulunduğunu söylediler. Biz de polis ekipleriyle birlikte gittik ve çocuğun cenazesini aldık getirdik. En acı çektiğimiz bu çocuğumuz oldu. Sabahtandır anne, babası ve yakınları arıyorlar bulamıyorlar. Çocuk köpeklerin saldırısına uğruyor ve orada vefat ediyor" diye konuştu.

Aynı mahallede oturanlar da köpeklerden çok rahatsız olduklarını belirterek, sokağa çıkamadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA


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