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  4. Korkunç olay! Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldür

Korkunç olay! Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldür

26.12.2020 21:06 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldür

Adana’da motosikletli bir kişi, aralarında husumet bulunan Erhan Arıkonak'ın otomobilinin önünü keserek pompalı tüfekle ateş açtı. Erhan Arıkonak olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi ise sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Arıkonak, içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen motosikletteki 2 kişi tarafından önü kesildi. Araçtan inen Arıkonak ile motosikletteki Furkan S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan S., yanında bulunan pompalı tüfeğiyle ateş etti. Başından yaralanan Arıkonak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin mahalleyi abluka almasının ardından olayı gerçekleştiren Furkan S., olay yerine yakın metruk bir binada 3 pompalı tüfekle saklanırken yakaladı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Öte yandan Arıkonak’ın öldüğünü öğrenen eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Erhan Arıkonak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (İHA)

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