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Korkunç olay: Otomobil parçalara ayrıldı!

27.04.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprüye çarptı. Araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Çarpma sonucu ağır hasar alan aracın parçalarını olay yerinden tek tek topladılar.

Korkunç olay: Otomobil parçalara ayrıldı!

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesine bağlı Kanalboyu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde terminale doğru seyir halinde olan Fatih Y., aracı ile aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hız nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüye vurdu.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

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ÜÇÜNÜN DE DURUMU AĞIR

Araçta bulunan sürücü Fatih Y., Metin Ç., ve Burak Y., olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yaralanan 3 kişinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İHA

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trafik kazası Bursa

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