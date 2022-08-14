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Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

14.08.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi feci bir olay meydana geldi. Buğday tarlasında hasat yapan bir çiftçi, dengesini kaybedip patoz makinesine düştü. Makine içinde feci şekilde can veren çiftçinin cesedi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!

Kahramanmaraş’ta, hasat yaparken patoz makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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DENGESİNİ KAYBETTİ, SONRASI KORKUNÇ!

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Menderes Karakuzu (51), ekilen arazide hasat yapmak için tarlaya gitti. Buğday saplarını patoz makinesine atan Karakuzu, elinde bulunan çadır içerisinde kalan buğday saplarının kalıntılarını patoz makinasına attığı sırada çadırın patozun içerisindeki çark sistemine takılması sonucu dengesini kaybederek içerisine düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası çiftçi Karakuzu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Makineden çıkarılan ceset, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş patoz
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