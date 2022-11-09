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Korkunç olay! Poşet içinde ölü bulundu: 'Bebeğin kimden olduğunu bilmiyorum'

09.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçtiğimiz günlerde tren yolu kenarında poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulunmuştu. Bebeği annesi olduğu belirlenen H.M. gözaltına alınıp tutuklanırken ifadesi ortaya çıktı. H.M. ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın, diye geniş ve bol elbiseler giydim" dedi.

Korkunç olay! Poşet içinde ölü bulundu: 'Bebeğin kimden olduğunu bilmiyorum'

Korkunç olay, Adana Seyhan'da meydana gelmişti. Vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ekiplerin çalışması sonucunda bebeğin annesi olduğu belirlenen 38 yaşındaki H.M. gözaltına alınıp tutuklandı. Anne emniyetteki ifadesinde "Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım" dedi.

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POŞET İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ray Sokak'ta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı.

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ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin annesi H.M. olduğunu belirledi. H.M.’nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi. Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.’yi gözaltına aldı.

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"BEBEĞİN KİMDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Emniyete götürülen H.M.'nin, ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın, diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp poşete koydum sonra da götürüp, bıraktım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Adana bebek

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