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Korkunç olay! Sıkıştığı TIR'da yanarak can verdi

26.01.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Tarsus'ta korkunç bir olay meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Alev alan TIR'da sıkışan sürücü Namık Batay, yanarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Sıkıştığı TIR'da yanarak can verdi

Korkunç olay, Mersin Tarsus'ta meydana geldi. Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Alev alan TIR'da sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

TAG OTOYOLUNDA FECİ KAZA

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında meydana geldi. Veli Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Mehmet Ç.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR3

YANARAK CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerince alevlere müdahalede bulunulurken, TIR'da sıkışan sürücü Batay'ın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi. Batay'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yangın Mersin Tarsus
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