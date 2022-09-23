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Korkunç olay! Sınıf öğretmeni eşini doğrama tahtasıyla öldürdü

23.09.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Sınıf öğretmeni, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı karısını doğrama tahtasıyla öldürdü. Eşini öldüren öğretmen polise teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Sınıf öğretmeni eşini doğrama tahtasıyla öldürdü

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Türkbahçe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen Süleyman Durmuş, sabah 04.00 sıralarında okula gitmek için uyandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zeliha Durmuş ile tartışan Süleyman Durmuş, mutfakta bulunan doğrama tahtası ile karısı Zeliha Durmuş'un kafasına vurdu. Yere yığılan ve kanlar içerisinde kalan eşinin öldüğünü düşünen Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek teslim oldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri Zeliha Durmuş'un öldüğünü belirlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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cinayet kadın cinayeti Gaziantep
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