Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Olay, 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut Nogan (25) ile eşi Sevimgül Nogan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mahmut Nogan, eşini 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Kanlar içinde kalan Sevimgül Nogan’ı, eşi Mahmut Nogan taksiyle Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastane polisine kendisini yaraladığını söyleyen kadın, ameliyata alındı. Genç kadın, hemşirelere ise kendisini eşinin yaraladığını söyledi.

‘YANLIŞLIKLA YARALADIM’

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Nogan’ı çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Nogan, sorgusunda, “Cep telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladım” dedi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Nogan, tutuklandı. Halen hastanede tedavisi devam eden Sevimgül Nogan ise hayati tehlikeyi atlatamadı.