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Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde, 35 yaşındaki üvey ağabeyinin cinsel istismarına uğrayıp, hamile kalan 12 yaşındaki E.Ş., ikiz bebek dünyaya getirdi. Üvey ağabey B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Olay, Tire'nin kırsal Büyükkale Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki çiftlikte çalışan 4 kişilik ailedeki E.Ş., geçen Ekim ayında karın ağrısı şikayetiyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, E.Ş.'nin 5,5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yetkilileri durumu Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, aile ve E.Ş. ile görüştü. E.Ş.'nin ifadesinin ardından üvey ağabeyi B.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığı belirlendi. Kaçan B.Ş., birkaç gün sonra Uşak'ın Banaz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. B.Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

İKİZ BEBEK DOĞURDU

E.Ş., bugün Tire Devlet Hastanesi'nde 33 haftalıkken, erken doğum yaptı. 1,5 kilogramın altında doğan ikiz bebeklerin, gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu takip ettiği belirtildi.

(DHA)

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izmir Tire taciz tecavüz

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Mide bulandırıcı bir olay, 12 yaşındaki bu kız çocuğunun hayatını mahvettiler.
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