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Korkunç olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

30.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Diyarbakır’da bir kişi torbacılar tarafından sokak ortasında kurşuna dizildi.

Olay, Diyarbakır’ın 5 Nisan Mahallesi 896 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda polislere iş verdiği iddiasıyla torbacılar tarafından sokak ortasında kurşunlandı.

Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. (İHA)

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