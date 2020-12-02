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Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

02.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sulama kooperatifinde görevli Süleyman Akoğlan'ın yüksek gerilim trafosunun yer aldığı direkte, yanmış cansız bedeni bulundu. Akoğlan'ın akıma kapılıp yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi Soğan Kuyu mevkisindeki yüksek gerilim trafosunun yer aldığı yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir direğin üzerinde dün vatandaşlar tarafından yanmış erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başmakçı Sulama Kooperatifi'nde görevli Süleyman Akoğlan'a ait olduğu belirlenen ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Süleyman Akoğlan'ın akıma kapılıp yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi. (DHA)

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