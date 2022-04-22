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Korkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

22.04.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da korkunç bir olay meydana geldi. 30 yaşındaki uzman çavuş, aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Korkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aşağıulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde bir aracı gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

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UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları kontrolde araçta başında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu. Şahsın Tunceli ilinde görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Onur D. olduğu belirlenirken, ağır yaralı şahıs bölgeye çağrılan ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Uzman Çavuş Onur D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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Malatya
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