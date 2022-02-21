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Korkunç olay, vatandaşlar fark etti! Gölde kadın cesedi bulundu

21.02.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gölde öğle saatlerinde bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların tesadüfen fark ettiği olay sonrasında ekipler hemen harekete geçti. Kadınının kimliğinin tespit edilmesi için araştırmalar devam ediyor. Savcı ve jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, vatandaşlar fark etti! Gölde kadın cesedi bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gölde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Suda boğularak öldüğü sanılan kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

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KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Gölcük Mahallesi'ndeki Gölcük Gölü kenarında piknik yapan vatandaşlar, bugün 14.30 sıralarında, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Üzerinde herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan ve suda boğulma sonucu öldüğü sanılan kadının üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmadı. Kadının cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve kayıp ihbarlarını incelemeye aldı. (DHA)

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İzmir
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