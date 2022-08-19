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Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

19.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Afyon'da vicdansız baba eşini bıçakla yaralayıp, henüz 5 aylık bebeğini kaçırdı. Baba, bebeğin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek çocuğu bırakıp kaçtı. Minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

Olay, Manisa'nın Kula Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak yalınayak hastaneye gelen M.U.Ş. isimli vicdansız baba, bebeğinin çok ağladığını öne sürerek bebeği sağlık personellerine teslim edip ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel bebeğin karnını doyururken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve araçla bebeği bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğunu tespit etti. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan emniyet güçleri, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan hemen sonra Uşak istikametine çıktığını saptadı.

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EŞİNİ YARALAYIP BEBEĞİ KAÇIRMIŞ

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın Afyon ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği alıp kaçtığını ve hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri harekete geçti.

SAĞLIK PERSONELLERİ SAHİP ÇIKTI

Vicdansız babanın bırakıp kaçtığı bebeğe ilk müdahalede bulunan Kula Devlet Hastanesi sağlık personelleri, temin ettikleri mamayla bebeğin karnını da doyurdu. Emniyet güçlerinin Afyon'daki yaralı annesine ulaştığı minik Arel, Kula Devlet Hastanesi'ne davet edilen annesine teslim edilecek.

Minik Arel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vicdansız babayı arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da geniş çaplı olarak devam ediyor. (İHA)

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Yaralama hastane bebek baba
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