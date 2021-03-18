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Korkunç olay! Yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı

18.03.2021 07:24 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı

İzmir Konak'ta girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi 107 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. 2 şüpheli hırsızlık yapmak için girdikleri evin odalarını tek tek gezmeye başladı. Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şahıslar arasında arbede çıktı. İddiaya göre, arbede esnasında Muhammet A. (45), şüpheli Diyar K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Diğer kişi ise hızla kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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