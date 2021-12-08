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Korkunç olay! Yolda yürürken ağacın altında kaldı

08.12.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir caminin bahçesinde bulunan ağaç devrildi. Restorasyon çalışmaları yapılan caminin bahçesindeki ağacın devrildiği sırada bir kişinin yoldan geçtiği ve ağacın üzerine düştüğü öğrenildi. Şahıs, yaralı olarak kurtulabildi.

Korkunç olay! Yolda yürürken ağacın altında kaldı

Olay, Çilhane Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorasyon çalışmaları yapılan Çarşı Camisi bahçesindeki zemin çalışmaları nedeniyle kökü zayıflayan çam ağacı rüzgarın da etkisiyle yola doğru devrildi. Ağaç, yoldan geçen Kahraman Kaya (32) isimli vatandaşın üzerine düştü.

AĞACIN ALTINDA KALDI

Yoldan geçen vatandaşlar devrilen ağacın altında kalan Kahraman Kaya’yı çıkartarak 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri üzerine ağaç düşmesi sonucu yaralanan şahsı Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

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YOL TRAFİĞE AÇILDI

Polis ekipleri de kapanan yolda güvenlik önlemleri alarak itfaiye ve YEDAŞ ekiplerine haber verdi. YEDAŞ ekipleri tarafından elektrikler kesildikten sonra itfaiye ve belediye ekiplerince, devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra
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