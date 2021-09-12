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  4. Korkunç olay! Kameralar saniye saniye kaydetti

Korkunç olay! Kameralar saniye saniye kaydetti

12.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda yürüdüğü sırada kafasına inşaat demiri düşen kadın ölümün kıyısından döndü.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen bir kadının yapımı devam inşaatın yanından geçerken üzerine demir düştü. Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın kolundan ve kafasından yaralandı.
Yaşananlar bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İNŞAATIN YANINDAN GEÇERKEN DÜŞTÜ

Görüntülerde yolda yürüyen kadının inşaatın yanından geçerken demirlerin düştüğünü fark ederek kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor.

TABURCU EDİLDİ

Hastaneye götürülen kadının tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İHA

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Çorum
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