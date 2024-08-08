Korkunç olayda sır perdesi aralandı... Yanan evden yaşlı adamın cansız bedeni çıkmıştı! Üniversite öğrencisinin kan donduran cinayet senaryosu

Kan donduran olay, 28 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etmiş ve evin içerisinde yanmış halde Faik Yorgun'un (72) cansız bedenine ulaşılmıştı. Olay sonrası fırında çalıştığı tespit edilen Yorgun'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisi yapıldı. Yapılan otopside, boyun kısmından kırıklarının olduğu tespit edilmesiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili sır perdesini kısa sürede aralayan Cinayet Büro dedektifleri adım adım iz sürdü.

CİNAYETİN DETAYLARI TÜYLER ÜRPERTTİ

Olayın yaşandığı gün Antalya'dan Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ın eve girdiğini, evden ayrıldıktan sonra yangın çıktığını tespit etti. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Dedektifleri, şüpheli Polat'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kasten yaralama suçundan 2 adet kaydı bulunan Polat Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" diyen Polat, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mustafa Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Mustafa Polat'ın babası ile Faik Yorgun'un daha önce aynı bir iş yerinde çalıştığını ve bundan kaynaklı geçmişe dayanan bir husumet olduğu öğrenildi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır