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Korkunç olaydan kahreden haber geldi! Kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak düşürüldü: Feci şekilde ezildi...

29.10.2024 20:50
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek kavgadan kaçarken tartıştığı kişilerin çelme takması sonrası yere düştü. Çiçek otoyola düştükten sonra süratle gelen araba Çiçek'i feci şekilde ezdi. Yaşanan korkunç kaza anı kameralara yansırken Çiçek 4 günlük ölüm kalım savaşını kaybetti.

Korkunç olaydan kahreden haber geldi! Kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak düşürüldü: Feci şekilde ezildi...

Adapazarı'nda 24 Ekim tarihinde alkollü bir mekan önünde gerçekleşen olayda kavgadan kaçmak isteyen Hilmi Tunahan Çiçek tartıştığı kişilerce çelme takılarak otoyola düşürüldü. O sırada Y.F. idaresinde otomobil Çiçek'in üzerinden geçti.

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4 GÜNLÜK ÖLÜM KALIM SAVAŞINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Çiçek, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Çiçek, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Çiçek'in cenazesi, ikindi ezanı sonrasında Serdivan ilçesi Yazlık Karaboğaz Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

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OLAY ANI KAMERADA

Bir gencin ölümüne sebep olan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerine koşan kalabalık gruptan kaçması, gruptan birinin Çiçek'e çelme takarak yola düşürmesi, refüjde bekleyen A.R.'nin yardım için geldiği esnada Y.F. kontrolünden otomobilin çarpması yer alıyor. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı kavga
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