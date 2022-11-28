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Korkunç olayın perde arkasından yasak aşk çıkmıştı! 13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme

28.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 13 yıl önce ortadan kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Bayram Tosun olayının perde arkasından yasak aşk çıkmıştı. Öte yandan şüpheliler tarafından gömüldüğü belirlenen adreste 3 yıl önce insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. Kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacak.

Korkunç olayın perde arkasından yasak aşk çıkmıştı! 13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan‘ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı.

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SONUCA ULAŞILAMADI

Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun’u öldürdükten sonra attıkları Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi. Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı. Yapılan aramada çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

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KEMİKLER ÜZERİNDE DNA TESTİ YAPILACAK

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun’un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun’a ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi. (İHA)

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