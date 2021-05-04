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  4. Korkunç ölüm! 5 kattan böyle düştü

Korkunç ölüm! 5 kattan böyle düştü

04.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da caraskalın kopması nedeniyle beşinci kattan sokağa düşen 23 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Gencin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük asansörünün bağlı olduğu caraskalın kopması sonucu düşen 23 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. İş yeri çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralı genç ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caraskalın kopmasıyla C.K.'nın düşmesi görülüyor.

İHA

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İşçi Bursa

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