Korkunç ölüm! Araç hurda yığınına döndü

Kaza, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

AFAD EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cansız bedenleri kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA



