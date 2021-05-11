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Korkunç ölüm: Beton mikserinde ezilerek can verdi!

11.05.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 30 yaşındaki Mehmet Erdem, beton kazanı temizlediği esnada mikserin çalıştırılması nedeniyle sıkışarak hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm: Beton mikserinde ezilerek can verdi!

Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi, Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erdem, 3 yıldır çalıştığı beton santralinde mesai bitimi öncesi beton mikserinin kazanını temizlemeye başladı. Bu sırada operatör H.Y. makineyi çalıştırınca Erdem kazanın içinde sıkıştı. Durumu fark eden operatör H.Y. makineyi durdurdu. Yapılan kontrolde Mehmet Erdem’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı haber alıp santrale gelen Mehmet Erdem’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Erdem'in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, operatör H.Y. ise gözaltına alındı.

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Mehmet Erdem'in cenazesi bugün öğlende yakınlarının gözyaşları içinde Iğdır Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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DHA

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