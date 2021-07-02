Korkunç ölüm! Cankurtaran kulesinin önünde boğuldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Limaniçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında birkaç arkadaşıyla denize giden E.B. iddiaya göre denizde yüzemeyerek suyun derinliklerine doğru gözlerden kayboldu.

20 DAKİKA SUDA KALDI

Yaklaşık 20 dakika suda kalan genç için vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekipleri ve amatör dalgıçlar seferber oldu. Aramaların sonuç vermesiyle denizden çıkartılan gencin ilk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapıldı. Bu sırada gencin yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

"ATLAYIP ÇOCUĞU KURTARMIYOR"

Öte yandan yaşanan olayı vatandaşlar ihmal olarak yorumladı. Durumu anlatan bir vatandaş, “Cankurtaran orada çocuğa simit atıyor. Atlayıp orada çocuğu kurtarmıyor. 20 dakika suyun içinde kaldı. Herkes orada dalıyor, cankurtaran orada elleri önünde bağlı bekliyor. Belediyenin cankurtaranıymış. Orada tabelalar da var denize girmek yasak diye” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)





