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Korkunç ölüm! Karşıdan karşıya geçerken yolcu treninin altında kaldı

15.12.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde, hemzemin geçitten geçerken trenin çarptığı Adem Güney (50) yaşamını yitirdi.

Korkunç ölüm! Karşıdan karşıya geçerken yolcu treninin altında kaldı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Türkali köyünde meydana geldi. Hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Adem Güney'e, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treni çaptı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Güney, trenin altında kalırken makinist, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güney'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Güney'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Zonguldak
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