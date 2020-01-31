HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç ölüm! Pres makinesine sıkışarak can verdi

Korkunç ölüm! Pres makinesine sıkışarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bursa’da bir işçi, bakım yaptığı prese sıkışarak hayatını kaybetti.Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Korkunç ölüm! Pres makinesine sıkışarak can verdi

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tufan Tayğın (39), pres makinesinin bakımını yaptığı esnada, pres makinesine sıkışarak feci şekilde can verdi.

Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tayğın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tayğın’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat başlatılırken, kazanın yaşandığı fabrikada çalışmalara bir hafta ara verilerek makinelerin durdurulduğu öğrenildi.

Bakım yaptığı pres makinesine sıkışarak can verdi

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklamaAkşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pres makinesi Bursa

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismiydi! Böyle uğurlandı

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Tokat'taki hastanede 4 saatlik koronavirüs karantinası

Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'koronavirüs' karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.