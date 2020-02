Korkunç önlem: Kızlarının memelerini dağlıyorlar!

Her sabah, yaşadıkları yer olan Ogaja’da, komşularından birisi Mirabel’i, annesi memelerine sıcak tokmağı bastırırken tutmakla görevli oluyor.

Nijerya’da yaşan Kamerunlu bir göçmen olan Mirabel, on yaşına geldiğinde memeleri annesi tarafından dağlanıyor.

Dağlama işleminin kökeni bilinmese de Kamerunda memeleri dağlanmış birçok kadın bulunuyor. Kamerun'da cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yapan sivil toplum örgütü GeED (Gender Empowerment and Development) tarafından yapılan bir araştırmaya göre annelerin yüzde altmışı bu geleneği devam ettiriyor.

On üç yaşındaki kızlarının güvenliğinden endişe eden Helen ve kocası, kızları bir erkeğin onu uygunsuz bir şekilde dokunduğunu söyler söylemez, memelerini dağlamaya karar vermişler.

“Kendime ped alabilmek için paraya ihtiyacım oluyor fakat topluluk içinde herhangi bir erkeğe bunu sormaya gittiğimde daha ona doğru yürür yürümez bana dokunmaya başlıyor” diyen on altı yaşındaki Lydia, böyle bir durumdan hemen oradan koşarak kaçtığını söylüyor.

Adagom ve Okende’de yaşayan, sayıları on ikiden fazla olan Kamerunlu kızlar, düzenli olarak erkekler tarafından cinsel tacize uğradıklarını anlattılar.

“Bugünlerde, size cinsel ilişki teklif eden bir adamla karşılaşmadan evinizden dışarı adım atmanız bile mümkün değil” diyor on yedi yaşındaki Queen.

İstihdam alanındaki eksiklikler kadınlar için daha büyük sorun teşkil ediyor. Kampta kayıtlara geçen az sayıda fuhuş vakası olmasına rağmen BM yetkilileri çoğu olayın bildirilmediğinden ya da kampta yaşayanlar tarafından çözüldüğünden endişe ediyor.

ÇOCUK GELİNLER YAYGIN

Fakat kendi evlerinde bile, Kamerunlu kızlar, erken evlilik ve hamilelik riskiyle karşı karşıyalar. UNICEF’e göre, 2008 – 2014 yılları arasında Kamerunlu kızların yüzde on üçü daha 15 yaşındayken evlendiler. Evlenenlerin yüzde on sekisi ise daha sadece on sekiz yaşındaydı. Kamerun Sağlık Konseyinden edinilen verilere göre, hamileliklerin yüzde yirmi beşi daha henüz öğrenci olan kızlardan oluşuyor. Yüzde yirmizi ise hamile kaldıktan sonra okullarına geri dönmüyor.

Mülteci olarak yaşayan birçok Kamerunlu aile, kızları için korktukları için dağlama işlemini tercih ettiklerini söyleseler de bu işlem aynı zamanda toplumsal bir beklentiye de dönüşmüş durumda.

Kampta yaşayan kız çocuklarından biri olan Pamela diğer iki arkadaşının yaşadıklarını görünce yalnız kaldığını hissettiğini aktarıyor. Küçük kız korksa da durumu kabullenmiş görünüyor ve "Ben de diğerleri gibi bunu yaptırmak zorundayım" ifadelerini kullanıyor.