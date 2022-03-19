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Korkunç plan! Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermeye çalıştı

19.03.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşanan olayda, tartıştığı arkadaşı Recep Dinç'i öldüren şahıs, daha sonra ise şeytani bir planı devreye sokmaya çalıştı. Cinayet sonrası silahı arkadaşının eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan Gökhan Y. ise gözaltına alınarak tutuklandı

Korkunç plan! Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermeye çalıştı

Başkentin Çankaya ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Recep Dinç'i tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan Gökhan Y., tutuklandı.

Olay, 15 Mart Salı akşamı Ahlatlıbel Mahallesi'nde Gökhan Y.'nin çalıştığı şarküteride meydana geldi. Recep Dinç, arkadaşı Gökhan Y.'nin yanına geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle Recep Dinç kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Dinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşının intihar ettiğini öne süren Gökhan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gökhan Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gökhan Y.'nin olayın ardından tabancayı Recep Dinç'in eline tutuşturduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Ankara
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