Korkunç şaka felaketle sonuçlandı! 17 yaşındaki Rukiye hayatını kaybetti

Korkunç bir şakayla başlayan feci olay, dün sabah saatlerinde Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları Serkan A., S.S. ve Y.E.T. ile Altınkaya Baraj Gölü kenarına piknik yapmaya giden Rukiye Ömür, iddiaya göre Serkan A. tarafından şaka amacıyla itilerek suya atıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çırpındığı görülen Ömür, arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömür, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Rukiye Ömür, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. (DHA)



