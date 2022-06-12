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Korkunç şaka felaketle sonuçlandı! 17 yaşındaki Rukiye hayatını kaybetti

12.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da “Böyle şaka olmaz” dedirten korkunç bir olay yaşandı. Baraj gölü kenarında piknik yapan arkadaşlardan Serkan A., 17 yaşındaki Rukiye Ömür’ü kolundan tutup iddiaya göre şaka amacıyla baraj gölüne attı. Rukiye’nin çırpındığının görülmesi üzerine Rukiye sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Rukiye tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Serkan A. ise tutuklandı.

Korkunç şaka felaketle sonuçlandı! 17 yaşındaki Rukiye hayatını kaybetti

Korkunç bir şakayla başlayan feci olay, dün sabah saatlerinde Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları Serkan A., S.S. ve Y.E.T. ile Altınkaya Baraj Gölü kenarına piknik yapmaya giden Rukiye Ömür, iddiaya göre Serkan A. tarafından şaka amacıyla itilerek suya atıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çırpındığı görülen Ömür, arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömür, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Rukiye Ömür, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Samsun
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