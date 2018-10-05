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Korkunç senaryo! Bir sitede 1000'den fazla kişi ölmüş olabilir

05.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Deprem ve tsunaminin sarstığı Endonezya'da yetkililer bir toplu konut sitesinde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini açıkladı.

Korkunç senaryo! Bir sitede 1000'den fazla kişi ölmüş olabilir

28 Eylül Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiden en fazla etkilenen kent olan Palu'da, hükümetin yaptığı konut dev projesindeki binalar depremin şiddetiyle toprağın altına gömülmüştü.

Sitede arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Sitenin enkazının altında daha önce 100 kişi olduğu tahmin ediliyordu. Fakat tahminler bugün 10 katına çıkarılarak 1000'e çekildi.

Endonezya hükümeti, ülke genelindeki arama kurtarma operasyonlarının bugün sona ereceğini açıklamıştı.

Deprem ve tsunami nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1571'e çıktı. Yaralıların sayısı ise 2549 olarak açıklandı.

Evsiz kalan 70 bin 821 kişi için 140 ayrı noktada barınma imkanı sağlanıyor. Birleşmiş Milletler ülke çapında yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 200 bin olduğunu açıkladı.

Deprem ve tsunami hakkında bilgi akışı bazı nedenlerden dolayı kısıtlı: Hem iletişim altyapısının çöküşü, hem de Endonezyalıların hassasiyetleri.

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Ölü sayısı, çöken binalar veya yardıma muhtaç insan miktarı konusundaki bilgilere çok zor ulaşıyoruz.

Sağlık Bakanlığı, yayın yaptığımız Ramayana alışveriş merkezinde kaç ceset olduğunu da açıklamıyor; Petobo'da çöken binada kaç kişi olduğu hakkında da yorum yapmıyor.

Ama uluslararası medyanın bulunduğu Palu'da dükkanlar açılıyor, elektrik yavaş yavaş geliyor.

Bu gelişmeleri kendi başardığını göstermek isteyen Endonezya hangi ülkeden ne yardım istediğine kendi karar vermek istiyor - her türlü yardımı kabul etmiyor. Ama ulaşılması zor bölgelerin yardıma ihtiyacı var.

Bu gizliliğin ve hassasiyetin basit bir nedeni var: Nisan ayındaki başkanlık seçimleri. Bu deprem ve tsunaminin yaralarını milli çabalarla sarma sınavı, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun siyasi kariyerini belirleyecek.

Yardım ekipleri, altyapının gördüğü hasar nedeniyle bugüne kadar ulaşamadıkları bazı ücra köylere de dün ve bugün ilk defa ulaşmayı başardı. Köylüler dışardan gıda alamadıkları için bir haftadır yalnızca meyve yediklerini anlattı.

Yıkılan ve çöken yollar nedeniyle ekiplerin hâlâ ulaşamadığı köyler mevcut.

Endonezya ordusu, Palu'ya askeri uçaklarla yardım götürüyor. C130 Hercules tipi uçaklar depremden etkilenen 120 yabancıyı ülkeden çıkarmak için de kullanıldı. Depremde hayatını yitirdiği açıklanan yalnızca bir yabancı oldu. Güney Koreli bu kişinin yanı sıra bir de Belçika vatandaşının kayıp olduğu açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre depremin ardından son bir haftada 360 artçı sarsıntı yaşandı.


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