Korkunç! Sevgilisi kendisine ilgi göstermeyince bebeğini öldürdü

İddianamede, olay günü Aysel Y'nin, nikahsız yaşadığı İlhami K'yi aradığı, çocuğunun bayıldığını söyleyerek eve gelmesini istediği, İlhami K'nin eve geldiğinde kızının hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark ettiği ve sağlık ekiplerini çağırdığı belirtildi.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 18 Kasım 2018’de nikahsız yaşadığı İlhami K'nin (48) kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle bebeği Emine'yi darbedip öldürdüğü ileri sürülen Aysel Y. (26) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede yer verilen muayene tutanağında, bebeğin vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda darp izi bulunduğu belirtilirken, otopsi raporunda ise ölümünün, "künt kafa travmasına bağlı beyin doku harabiyeti ve kanaması" sonucu meydana geldiği ifade edildi.

KAPIYA ÇARPTI İDDİASINDA BULUNDU

İddianamede savunmasına yer verilen Aysel Y. ise, bebeğini daha hiç dövmediğini, olaydan önce kapıya çarpması sonucu kızının sağ gözünün üzerinden yaralandığını iddia etti.

HER ŞEYİ DAHA SONRA İTİRAF ETTİ

Olay günü yemek yapmaya çalışırken kızı Emine'nin yaramazlık yaptığını, bu sırada yeni doğan bebeğinin de ağladığını ifade eden sanık, bu nedenle Emine'nin yüzüne birkaç kez tokat attığını ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını, olayın da bunun ardından gerçekleştiğini belirtti.

Adana'da 18 Kasım 2018'de, nikahsız yaşadığı kişinin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getirdiği iddia edilen kadın, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. (AA-DHA)



