Korkunç sıçrama: Türkiye ikinci sıraya yerleşti!

Bu rakamlar Türkiye'nin, 126 bin koronavirüs vakası bildiren Hindistan'ın ardından dünya genelinde en fazla Covid-19 vakası rapor eden ikinci ülke olduğunu işaret ediyor. Dün yine Türkiye, Hindistan'ın ardından dünya genelinde en fazla koronavirüs vakası rapor eden ikinci ülke olmuştu.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 302 bin 108 Covid-19 testi yapıldığını, 54 bin 740 kişinin testinin pozitif çıktığını, 276 kişi yaşamını yitirdiğini ve hasta sayısının 2 bin 203 olduğunu bildirdi.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı.

Vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Türkiye'yi 26 bin 416 vaka ile ABD, 14 bin 910 ile Polonya ve 13 bin 708 Covid-19 vakası ile İtalya takip etti.

Bu arada koronavirüs vaka sayısı 7 Nisan itibarıyla dünya genelinde 133 milyon 449 bin 281'e ulaşırken can kaybı 2 milyon 892 bin 282'yi ve iyileşen kişi sayısı da 107 milyon 575 bin 612'yi buldu.

