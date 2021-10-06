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  4. Korkunç son! Dev ayı aniden bakıcısına saldırdı, aldığı darbelere dayanamadı

Korkunç son! Dev ayı aniden bakıcısına saldırdı, aldığı darbelere dayanamadı

06.10.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, yemek verdiği ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç son! Dev ayı aniden bakıcısına saldırdı, aldığı darbelere dayanamadı

Hayvanat bahçesi yönetiminin Facebook hesabından yapılan açıklamada, hayvanat bahçesi çalışanlarından Hasan Al Hasan'nın, kafesteki ayıya yemek verdiği sırada ayının ani saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Al Hasan'ın işinin erbabı olduğu, kafeste bulunan ayının önündeki boş kabı çekip yemek dolu kabı vermeye çalıştığı sırada ayının ani saldırısına uğradığı kaydedildi.

ALDIĞI DARBELERE DAYANAMADI

Çalışma arkadaşlarının saldırıya uğrayan Al Hasan'ı kurtarmak için anında harekete geçerek kafesten çıkardığı ancak aldığı yaranın etkisiyle Al Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

(AA)

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Irak
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