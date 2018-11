Korkunç tablo: 85 bin çocuk açlıktan öldü!

Savaştan önce Yemen'in gıda ithalatının %90'ı bu limandan yapılıyordu. Ticari ithalatın aylık bazda 55 bin metrik ton azaltığına dikkat çeken Save the Children, bu miktarın 2.2 milyonu çocuk olmak üzere 4.4 milyon kişinin ihtiyaçlarına denk geldiğini belirtti.

Save the Children, tedavi edilmemeleri halinde beslenme yetersizliği çeken çocukların %20-30u hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Save the Children, ciddi seviyede akut malnütrisyon (yetersiz beslenme) yaşayan ve tedavi edilmeden hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların verilerini toplayan BM sayesinde bu sayıya ulaştıklarını belirtti.

Yardım kuruluşunun Yemen Direktörü Tamer Kirolos yetersiz beslenmeden ölümlerin tamamen engellenebileceğine dikkat çekiyor.

Kirolos "Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar çok acı çekiyor çünkü iç organları yavaş yavaş iflas ediyor. Bağışıklık sistemleri çok zayıf ve enfeksiyonlara çok açıklar. Bazıları ağlayamayacak kadar zayıf. Aileler, çocuklarının gözlerinin önünde eriyip bittiğine şahit oluyor ve hiçbir şey yapamıyor" diyor.

YEMEN RESMİ OLARK KITLIKTA MI?

Resmi kriterlere göre henüz değil ancak buna çok yakın. BM geçen ay ülke nüfusunun yarısının "kıtlık öncesi koşullarda" yaşadığını açıkladı.

Bir ülkede resmi olarak kıtlık ilan edilmesi için şu koşulların oluşmuş olması gerekiyor:

Her 5 haneden en az birinde çok ciddi gıda sıkıntısı yaşanması

5 yaş altı çocukların en az yüzde 30'unun ciddi şekilde beslenme yetersizliği çekmesi

Her gün her 10 bin kişiden en az 2'sinin açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi

BM geçen yılın verilerine göre Yemen'in 333 bölgesinden 107'sinde ilk iki koşulun geçerli olduğunu, ancak hayatını kaybedenlere dair sağlıklı veri olmaması nedeniyle 3. kriterin değerlendirmesinin yapılamadığını belirtmişti. BM Yemen'in durumunu yeniden değerlendiriyor.