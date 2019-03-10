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Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 08:52 | Son Güncelleme

Trabzon'daki Yomra İlçesi'ndeki Sancak Mahallesi'nde bulunan bir binada bodrum katındaki kalorifer kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. 22.30 sıralarında yaşanan patlama sonrası duydukları gürültü ile evlerinden dışarı çıkan apartman sakinleri binayı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak araştırma yapmaya başladı. Patlayan kazandan numuneler alan ekipler, olayı soruşturmayı sürdürürken sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Ortalık savaş alanına döndü

Trabzon’un Yomra ilçesinin Sancak mahallesindeki Irmak Sitesi’nde dün 22.30 sıralarında kalorifer kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Binanın bodrum katındaki kazanın patlaması üzerine ortalık savaş alanına döndü.
Bir gürültü ile patladı. Binanın bodrum katındaki kazanın patlaması üzerine ortalık savaş alanına döndü.
Büyük bir korku ile evlerinden dışarı çıkan apartman sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler patlayan kazandan numuneler aldı.
Patlamanın etkisiyle park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, patlamada yaralanan olmadı.
Apartman sakinlerinden Adem Kol, yaşananları şu sözlerle anlattı:
“Saat 22.30 civarında kazan yanıyordu sönmek üzereydi. O sırada şiddetli bir gürültü oldu. Herkes dışarı çıktı. Hasar oldu. Can kaybı olmadı tek tesellimiz bu. Cana geleceğine mala geldi. Binanın 10. Katında bile sallanma oldu” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon patlama Kalorifer Kazanı

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