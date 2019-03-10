Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Büyük bir korku ile evlerinden dışarı çıkan apartman sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler patlayan kazandan numuneler aldı.

“Saat 22.30 civarında kazan yanıyordu sönmek üzereydi. O sırada şiddetli bir gürültü oldu. Herkes dışarı çıktı. Hasar oldu. Can kaybı olmadı tek tesellimiz bu. Cana geleceğine mala geldi. Binanın 10. Katında bile sallanma oldu” (İHA)