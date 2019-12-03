Korkunç! Üç kişiyi öldürdü, kadının cesedine tecavüz etti

Soyadı açıklanmayan 38 yaşındaki Nasiruddin isimli cani 4 kişilik bir ailenin evine gizlice girdi. Babayı büyük bir taşla kafasına vurarak öldüren sapık daha sonra anneyi öldürdü.

Kadının cesedine 3 saat boyunca tecavüz eden adam daha sonra ailenin 4 yaşındaki oğullarını katletti.

Son olarak evin 10 yaşındaki kızına da tecavüz eden sapık evden ayrıldı.

Olay, aile yakınlarının eve girdikten sonra ailenin çıplak cesetlerini bulmasıyla ortaya çıktı.

"Üzerinde uyuşturucu ve prezervatif bulunması olayın daha önceden planlandığını gösterir" diyen polis bu adamın daha önce de Hindistan'ın kuzeyinde benzer suçlara karıştığını belirtti.

