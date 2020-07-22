Korkunç! Üç koyunun üzerinden araçla geçildi, bir tanesi yakıldı

Polis, üç koyunun üzerinden araçla kasten geçen ve birini de canlıyken yakan suçluyu arıyor. Yakılan koyunun acısını dindirmek için ötenazi uygulandı.

Lincolnshire Polisi hafta sonu gerçekleşen olayı “korkunç” ve “acımasız” sözleriyle tanımlayarak, hayvanların üzücü görüntülerini paylaştı. Polis korkunç olayın 17 Temmuz Cuma gerçekleştiğini belirtti. Müfettişler 4x4 araçla çiftliğe girildiğini, kaçışan üç koyunun üzerine aracın sürüldüğünü ve birinin öldüğünü belirtti.

Diğer iki koyundan biri de hayatta iken ateşe verildi. Hayatta kalan bir koyuna ise yaralarından dolayı ötenazi uygulandı. Yetkililer olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine inanıyor.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer, suçlunun yakalanması ve korkunç olayın aydınlatılması için bölge sakinlerine iş birliği yapmalarına yönelik çağrıda bulundu.

