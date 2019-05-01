Korkunç! Ünlü yıldızın dudağı ölüyor

Fenomen, dolgu sonrası şişmeye başlayan dudaklarının ölmekte olduğunu öğrenince “Ruh sağlığımı kaybedebilirim” dedi.

Youtube yıldızının son hali ağızları açık bıraktı

YouTube yıldızı ve blogger Cassidy Valentine, sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir isim.

21 yaşındaki fenomen, ekranda daha güzel görünmek istedi ve dudaklarına dolgu yaptırmaya karar verdi.

Kamera önünde özgüveninin düşük olduğunu belirten bir blog yayınlamasının ardından kendisine ücretsiz dudak enjeksiyonları sunan bir klinikle temasa geçti.

Blogger teklifi kabul etti etmesine ama işlemleri uzman bir doktor tarafından değil bir güzellik uzmanı tarafından yapılmış olması başına bela açtı.

Ünlü Youtube yıldızının dudakları operasyondan saatler sonra şişmeye ve mavi renge dönmeye başladı.

Derhal güzellik merkezine ulaşan genç kadının endişelerini uzman giderdi ama firmaya güvenmeyen Cassidy, alternatif bir yol arayarak ikinci bir klinikle temasa geçti.

Buradaki doktor ise kendisine dudaklarının ölmekte olduğu ve bir atardamarın tıkalı olduğu için nabzını kaybettiğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan fenomen Cassidy, yaşadığı zor günleri şu cümlelerle özetledi: “Eğer ikinci klinikle iletişim kurmasaydım dudaklarımı ve ardından da ruh sağlığımı tamamen kaybedebilirdim.