Korkunç video depremin vurduğu Hatay'dan! Otobüs terminalinde bulunan vatandaşlar felaketi böyle yaşadı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler tüm Türkiye'yi etkiledi. Birçok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından, yaşanan felakete dair çok sayıda görüntü de gelmeye başladı. Hatay İskenderun'da çekilen bir video ise felaketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

KORKU DOLU ANLAR

Sabah'ın haberine göre, İskenderun Terminali'nde mola veren otobüste yer alan bir vatandaşın dışarıya çıktığında çektiği video 1999 depreminden sonra yaşanan en büyük felaket olan Kahramanmaraş depreminin korkunç boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Otogarda bulunan otobüsün beşik gibi sallandığı videoda vatandaşların korku içindeki kaçışları kameralara böyle yansıdı. Deprem anında terminalde bulunan vatandaşlar felaketi böyle yaşadı.

DEPREMİN EN KORKUNÇ VİDEOSU

10 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık depremlerin şiddetini en açık şekilde gösteren korkunç video sosyal medyada büyük korku yarattı.

