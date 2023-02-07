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Korkunç video depremin vurduğu Hatay'dan! Otobüs terminalinde bulunan vatandaşlar felaketi böyle yaşadı

07.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Hatay İskenderun’da çekildiği bildirilen bir video ise depremlerin boyutunu ortaya koyan en net videolardan biri olarak görüldü. Videodaysa Otogarda bulunan otobüsün beşik gibi sallandığı, terminalde bulunan vatandaşların ise korku içinde kaçıştıkları görülüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler tüm Türkiye'yi etkiledi. Birçok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından, yaşanan felakete dair çok sayıda görüntü de gelmeye başladı. Hatay İskenderun'da çekilen bir video ise felaketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

KORKU DOLU ANLAR

Sabah'ın haberine göre, İskenderun Terminali'nde mola veren otobüste yer alan bir vatandaşın dışarıya çıktığında çektiği video 1999 depreminden sonra yaşanan en büyük felaket olan Kahramanmaraş depreminin korkunç boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.

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Otogarda bulunan otobüsün beşik gibi sallandığı videoda vatandaşların korku içindeki kaçışları kameralara böyle yansıdı. Deprem anında terminalde bulunan vatandaşlar felaketi böyle yaşadı.

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Felaketin merkezinde şoke eden anlar! Görüntüsü ortaya çıktı... Felaketin merkezinde şoke eden anlar! Görüntüsü ortaya çıktı...

DEPREMİN EN KORKUNÇ VİDEOSU

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10 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık depremlerin şiddetini en açık şekilde gösteren korkunç video sosyal medyada büyük korku yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun Hatay

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