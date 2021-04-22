HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç! Afyonkarahisar'da bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü

Korkunç! Afyonkarahisar'da bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü

22.04.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi, gelini ve yatakta birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü. 68 yaşındaki adam, gözaltına alındı.

Korkunç! Afyonkarahisar'da bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iddiaya göre kayınpeder, gelini ile aynı odada gördüğü şahsı tabanca ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre N.G. (68), gece saatlerinde oğlunun evinden gelen sesler üzerine eve bakmak için gitti. Eve giren N.G., bir süre sonra seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya gidince iddiaya göre, burada gelini F.G., (34) ile K.Ç.’yi (51) gördü.

İKİLİNİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Kayınpeder tabancası ile ikilinin üzerine ateş açtı. N.G., daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil servis ekipleri F.G. ile K.Ç.’nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından N.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!
Annesi öldü, biberonla beslenerek hayata tutunduAnnesi öldü, biberonla beslenerek hayata tutundu
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.