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Korkup evden kaçan çocuk camide bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:50 | Son Güncelleme

Elazığ’da derslerini yapmadığı için eve gelen babasından korkup camiye saklanan çocuk 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu.Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi.

Korkup evden kaçan çocuk camide bulundu

Elazığ’da derslerini yapmadığı için eve gelen babasından korkup camiye saklanan çocuk 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki M.E.K, akşam saat 18.00 sıralarında arkadaşları ile sokakta oyun oynarken babasının eve geldiğini gördü.Yarı yıl tatilinde verilen ödevlerini yapmayan çocuk, babasından korkarak evden kaçtı.Aile, kendi imkanlarıyla yaptığı aramada çocuğunu bulamayınca 23.00 sıralarında durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Devreye giren jandarma ekipleri bölgeye dağılarak detaylı arama çalışması yaptı. 2 saatlik arama sonrasında 01.00 sıralarında Hıdırbaba Camiine fener tutan ekipler içerideki çocuğu fark etti.İmama ulaşan ekipler kilitli kapıyı açtırarak çocuğu alıp ailesine teslim etti.
Öteyandan, Evden ayrıldıktan 6 saat sonra bulunan çocuğun sağlık kontrolünden de geçirildiği durumunun iyi olduğu bildirildi.

Korkup evden kaçan çocuk camide bulundu

Korkup evden kaçan çocuk camide bulundu

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