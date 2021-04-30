Korkusuz Korkak filminin Hemşire Sevil’i Ayşin Atav’ın son hali görenleri şaşırttı

Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ayşin Atav'ın en unutulmaz rolü 'Korkusuz Korkak' filmindeki Sevil Hemşire rolüydü.

Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden güzel hemşire rolünün altından başarıyla kalkan Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor. Yıllar tüm Yeşilçam güzellerine acımadığı gibi ona da acımadı. Ancak filmdeki gibi hala güler yüzlü.

AYŞİN ATAV'IN ANNESİ DE YEŞİLÇAM'DAN...

Tiyatro kökenli aileden gelen Ayşin Atav'ın annesi de kendisi gibi ünlü, hatta Atav'dan bir tık daha fazla tanınıyor.

Ayşin Atav, Yeşilçam'ın evlatlarına düşkün, gözü yaşlı fedakar annesi Şükriye Atav'ın kızı.

AYŞİN ATAV KARİYERİ

1965 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaptı.

Aslen tiyatro sanatçısı olan Ayşin Atav, seslendirme yönetmenliği de yapmaktadır. Atav'ın hatırlayabileceğiniz en bilindik rolleri: gelinlik kızlar filminde Sadri Alışık'ın lale adlı kızını, Gülüzar filminde Emel Sayın'ın kız kardeşlerinden birini, Korkusuz Korkak filminde Sevil'i canlandırmıştır.



