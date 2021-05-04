Korkutan açıklama: 2100 yılında oksijen sıkıntısı çekeceğiz

Okyanuslarda, denizde ve suda yaşayan mikroskopik canlılar olan planktonun, güneşten aldığı enerjiyi kullandıktan sonra oksijen olarak dışarı verdiğini söyleyen Fırat, hareket kabiliyeti suyun hareketi ile sınırlı olan canlıların, birer oksijen kaynağı olduğunu vurguladı.

"2100 YILINDA OKSİJEN SIKINTISI OLABİLİR"

Planktonun, geleceğini ve dünya üzerindeki oksijen miktarını tahmin ettikleri bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Doç. Dr. Yadigar Şekerci Fırat, dünya genelinde 2100 yılında oksijen sıkıntısı olabileceğinin altını çizdi. Yadigar Şekerci Fırat, kullanılan verilerin ve gerçeklik olgularının değişmesi neticesinde, ortaya konulan sonucun da değişebileceğini ifade etti.

Planktonlar, son zamanlarda denizin renginin değişmesi ile birlikte hayatımıza giren bir kavram. Hızla çoğalan deniz salyalarına neden olan planktonlar, deniz canlılarının ve balıkçılar için tehdit olarak görülüyor.

İHA

