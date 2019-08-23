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Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2019 06:03 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınla başa çıkabilecek kaynağının olmadığını belirtti.

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Brezilya basınında yer alan habere göre, Bolsonaro, ülkesinin Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağının olmadığını bildirdi.

Başkanlık konutundan çıkarken gazetecilerin, "Amazonlar, Avrupa'dan daha büyük. Böyle bir alanda çıkarılan orman yangınlarıyla nasıl mücadele edeceksiniz?" sorusuna Bolsonaro, "Bunun için kaynağımız yok." şeklinde cevap verdi.

YANGINA PARAGUAY VE BOLİVYA DA MÜDAHELE ETTİ

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen hafta Norveç ve Almanya'nın Brezilya'daki ormanlara sürdürülebilirlik projeleri çerçevesinde sağladığı fonları kesme kararına ilişkin ülkesinin paraya ihtiyacı olmadığını söylemişti.

Öte yandan, Amazonlar'ı etkisine alan yangına Paraguay ve Bolivya da müdahale etmeye başlamıştı. Amazonlar'da etkili olan yangın, Bolivya'da da 500 bin hektar ormanın kül olmasına yol açmıştı.

BREZİLYA'DAKİ ORMAN YANGINLARINDA BİR YILDA YÜZDE 83 ARTIŞ

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

BOLSANARO, ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI SUÇLAMIŞTI

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
amazonlar yangın brezilya

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