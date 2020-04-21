HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korkutan açıklama: Daha en kötüsünü görmedik!

Korkutan açıklama: Daha en kötüsünü görmedik!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 09:43 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüs salgınının en kötüsünün henüz gelmediği konusunda uyarılarda bulundu.

Korkutan açıklama: Daha en kötüsünü görmedik!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs pandemisi ile ilgili olarak "En kötüsü henüz gelmedi. SARS ve MERS’te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var” dedi.

Özellikle bazı Avrupa ülkelerinin kısıtlayıcı önlemleri gevşetmeye başlamasından sonra WHO direktörü, “Bu trajediyi önleyelim. En kötüsü daha gelmedi. Birçok insanın hala anlamadığı bir virüs” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Başkan Trump’ın, Çin’i hastalık hakkında raporları saklamakla suçladığı ortamda WHO Direktörü Ghebreyesus ABD’nin korona virüs hakkında zamanında uyarıldığını söyledi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan WHO genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) 15 personelin ocak ayından bu yana WHO’da geçici olarak görev yaptığını belirten Ghebreyesus, "ABD’nin CDC personeline sahip olması gizli hiçbir şey olmadığı anlamına gelir. Tüm ülkeler gibi ABD’de ilk günden itibaren anında bilgi aldı" açıklamasını yaptı.

Öte yandan 17 Nisan’da WHO’nın Afrika acil operasyonlar yöneticisi Michel Yao, bu kıtada korona virüsün Ebola’dan daha kötü olabileceğini açıklamıştı. Afrika’daki ölüm oranının 10 milyon olabileceğini iddia etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
İngiltere, sevkiyatı garantilemeden Türkiye'den koruyucu ekipman geleceğini açıklamışİngiltere, sevkiyatı garantilemeden Türkiye'den koruyucu ekipman geleceğini açıklamış
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Who Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Diğer Haberler
Pazarlar açıldı ancak 2. dalga tehdidi var!

Pazarlar açıldı ancak 2. dalga tehdidi var!

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

İngiltere, sevkiyatı garantilemeden Türkiye'den koruyucu ekipman geleceğini açıklamış

İngiltere, sevkiyatı garantilemeden Türkiye'den koruyucu ekipman geleceğini açıklamış

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa edecek

Eşini öldürmekle suçlanan başbakandan flaş karar

Trump, koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

Trump Twitter'dan duyurdu! Durdurma kararı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.