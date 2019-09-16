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Korkutan açıklama geldi: Her an yeniden vurabiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Yemen'de İran destekli Husiler'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha geldi. Husiler, Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyardı ve her an yeniden tesisleri vurabileceklerini duyurdu.

Korkutan açıklama geldi: Her an yeniden vurabiliriz

Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından sert açıklama gelmeye devam ediyor. Son açıklama Yemen'deki İran destekli Husilerden geldi.

Husiler, tesislere yönelik yeniden saldırı düzenleyebileceklerini duyurdu.

Açıklamada "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Saldırıları Yemen'de İran destekli Husi milisleri üstlendi ancak ABD, saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.
Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, saldırıların Suudi Arabistan'ın petrol endüstrisinin kalbindeki tesisleri hedeflediğini ve doğrudan İran yönünden geldiğini, güdümlü füze kullanılmış olabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'saldırıların Yemen'den geldiğine dair hiçbir delil yok' dedi ve tüm ülkelere, "İran'ı kınama" çağrısı yaptı.

HANGİ TESİSLER VURULDU?

Saldırıya uğrayan bölgelerden gelen görüntülerde, devlet petrol şirketi Aramco'nun Abqaiq'de bulunan en büyük petrol işleme tesisinden alevler yükseldiği görülüyor.

Abqaiq'teki tesiste kükürtlü ham petrol işlenip ham petrole dönüştürülüyor. Burada günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor.

Aramco bu tesisin dünyanın en büyük "ham petrol stabilizasyon tesisi" olduğunu belirtti.

İkinci saldırı ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası olan Khurais'e düzenlendi.

2009 yılından bu yana aktif olan sahadan günde 1,5 milyon varil petrol çıkarılıyor. Sahada 20 milyar varillik
rezerv olduğu tahmin ediliyor.

Devlet medyası iki bölgedeki yangınların da kontrol altına alındığını açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon dört yıldır Husilere karşı savaşıyor.

Ağustos ayında Shaybah petrol sahasındaki tesislere, Mayıs ayında da iki adet petrol pompa istasyonuna silahlı drone ile saldırı düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen Suudi Arabistan petrol

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