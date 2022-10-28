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Korkutan açıklama geldi! Koronavirüste iki yeni varyant tespit edildi

28.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İngiltere'de Kovid-19'un iki yeni varyantının tespit edildiğini duyurdu. Varyantlara karşı en iyi savunmanın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğu da vurgulandı.

Korkutan açıklama geldi! Koronavirüste iki yeni varyant tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, İngiltere'de Omicron varyantının çok sayıda alt versiyonunun dolaştığı bildirildi. Açıklamada, ileride yapılacak çalışmalar için Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının alt versiyonu olan söz konusu türlerine BQ.1 ve XBB isimleri verildiği belirtildi.

BQ.1 ve XBB isimli alt versiyonun bağışıklıktan kaçma potansiyelinin çok yüksek olduğu ancak varyantların endişe verici tür olarak tanımlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

UKHSA'da yetkili Dr. Meera Chand, "SARS-CoV-2'nin yeni varyantlarının ortaya çıktığını görmek beklenmedik bir şey değil. BQ.1 ve XBB varyantları endişe verici tür olarak tanımlanmadı. UKHSA her zaman olduğu gibi durumu yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

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Varyantlara karşı en iyi savunmanın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğunu vurgulayan Chand, herkesi tüm aşılarını olmaya çağırdı.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), 21 Ekim'de, Avrupa'da kasım ortasından aralık başına kadar BQ.1 alt versiyonunun baskın tür olacağını bildirmişti.

Merkezden yapılan açıklamada, BQ.1 varyantının en çok dolaşımda olduğu ülkelerin yüzde 19 ile Fransa, yüzde 9 ile Belçika, yüzde 7 ile İrlanda, yüzde 6 ile Hollanda ve yüzde 5 ile İtalya olduğu ifade edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs varyant

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