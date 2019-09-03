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Korkutan açıklama: IŞİD birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü IŞİD'in Irak'ta birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığını söyledi.

Korkutan açıklama: IŞİD birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Erbil'deki konutunda, Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlarından Korgeneral Paul J. LaCamera ve beraberindeki heyeti kabul etti. Açıklamada, Barzani ve ABD heyetinin bölgesel güvenlik meselelerini ele aldığı belirtildi.

Görüşmede, ABD'li heyete IŞİD'İ ortaya çıkaran nedenlerin Irak'ta yeniden varlık gösterdiğini ileten Barzani, şunları kaydetti:

"IŞİD'in birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığını görüyoruz ve bu eylemler bölge sakinleri üzerinde ciddi bir tehdittir."

Başbakan Barzani, Irak'ın güvenliğinin sağlanması durumunda, bunun tüm bölgenin güvenliğine olumlu yansıyacağını savundu.

"IŞİD, IRAK'TA BİRÇOK BÖLGEDE CİDDİ TEHDİT"

ABD'li Korgeneral LaCamera da IŞİD'in uyuyan hücreleriyle mücadelede, Irak ile Peşmerge güçleri arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

IŞİD'in Irak'taki varlığına değinen LaCamera, "IŞİD, şu anda Irak'ta birçok bölgede ciddi tehdit ve göçmenlerin evlerine dönmesinin önünde engel oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD DEAŞ DAEŞ terör eylemleri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kesin öyledir.. Türkiye PKK yı Bölgede silmek için bastırdıkça ; ABD de " IŞİD bitmedi" deyip kalmanın ve PKK'yı korumanın peşinde
Işitin,palazlanmasını istiyen ABD,dir nedeni çok basit ırakta daha fazla toprak sahibi olmak yani ışit diye bir örgüt yok bunu planlıyan ABD,dir.
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