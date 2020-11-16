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  4. Korkutan açıklama: Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız

Korkutan açıklama: Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız

16.11.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Korkutan açıklama: Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız

Doç. Dr. Mert Ulaş Barut, koronavirüs hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları zorlu mücadeleye dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Barut, "Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakaları her geçen gün artarken, hastanelerin doluluk oranları da alarm vermeye başladı. Virüse yakalanan bazı hastaların yoğun bakım ünitesinde zorlu tedavileri sürerken, koronayı yenen HRÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Ulaş Barut'tan korkutan açıklamalar geldi.

Barut, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 maske yerine 5 maske takarsınız çünkü orada insanlar nefes alamıyor, insanlar ölümle yüz yüze geliyor.

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Bu hastalık sadece yaşı kriter olarak almıyor, bu virüs bireysel olarak etkiliyor. Allah bu hastalığı düşmanıma dahi vermesin. Yoğun bakımdan çıkıp servise geldiğimde kendimi yeni doğmuş gibi hissettim."

(AA)

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